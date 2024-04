Abbandona il cane nel bagagliaio per andare a bere birra: "Non sono il padrone"

Abbandona il cane in auto e va a bere birra. L'episodio è stato registrato qualche sera fa in via Morghen. Il soggetto avrebbe abbandonato l'animale nel bagagliaio del veicolo. Il pianto del cane, però, ha attirato alcuni passanti che hanno subito allertato le forze dell'ordine. Dopo circa due ore la persona è stata rintracciata, ma ha negato di essere il padrone del cane cercando di giustificarsi.

La vicenda è stata segnalata da uno dei presenti al deputato Francesco Emilio Borrelli. "L’altra sera a via Morghen n 83 ho sentito piangere un cane all'interno dell'autovettura. Sono rientrato a casa per lasciare il mio cane e mi sono recato nuovamente per allertare i vigili e le forze dell'ordine. Ho intercettato una pattuglia di vigili e sono arrivati anche i carabinieri. Nel frattempo mi sono recato nei locali a chiedere di chi fosse l'auto parcheggiata ed ho trovato il proprietario che stava placidamente bevendo birra. Al suo arrivo vicino alla vettura (nel frattempo erano passati oltre due ore dal mio primo avvistamento) la persona ha dichiarato che si era allontanato da neanche 30 minuti e che non era il proprietario del cane in quanto essendo “educatore Cinofilo”, si legge nella testimonianza.