‘A Taverna do Re, lo sfogo del titolare è virale: "Dopo 20 anni stiamo per chiudere. Sono stanco" - VIDEO

Sui social è diventato virale un video di Francesco Perrella, proprietario de 'A taverna do Re in zona piazza Municipio. Un'attività che va avanti da circa 20 anni e che rischia di chiudere, stando alle parole di Perrella. Dietro questa estrema drastica decisione potrebbe esserci una serie di raid e minacce proprio all'indirizzo del proprietario del noto locale e della sua famiglia.

"Sono agli sgoccioli. Non ho più voglia ne di andare avanti e ne di lavorare. La taverna del Re si sente sola, abbandonata dalle istituzioni. Dopo aver fatto due/tre denunce stiamo ancora che gli aggressori del mio locale e di mia moglie stanno ancora in giro. Le istituzioni se non vedono il morto non intervengono?"