Omicidio Giogió, il pm chiede 20 anni. La madre: "Senza giusta sentenza sarà rivoluzione"

Vent'anni. È questa la richiesta del pubblico ministero per L. B., il ragazzo di 17 anni che avrebbe ucciso (è reo confesso) Giovanbattista Cutolo, 24 anni, nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre 2023. Il giudice ha rigettato la richiesta della difesa per la messa in prova del ragazzo.

Dalle 9:00 del mattino un sit-in di familiari e amici di Giogió ha presidiato l'esterno del tribunale dei minori, ai Colli Aminei. "Non lo perdonerò mai - ha affermato Daniela Di Maggio, la madre della vittima - non doveva neanche essere processato in un tribunale dei minori visto che tra pochi mesi avrà 18 anni. Si tratta di un assassino scafato, che ha sparato per uccidere, e poteva fare una strage. La requisitoria del pubblico ministero è stata commovente. Se l'assassino di mio figlio non avrà vent'anni vorrà dire che ci vuole una rivoluzione".

Visto il ricorso al rito abbreviato, la sentenza dovrebbe essere resa nota nella giornata di oggi, 19 marzo, dopo le ore 14:00.

Aggiornamento