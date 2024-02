Fiamme, fumo e tanta paura poco dopo le 14.30 in via Manzoni, al civico n.69, dove al primo piano si è sviluppato un incendio. Cinque le squadre di Vigili del fuoco che hanno avuto rapidamente la meglio sulle fiamme. Nessuna conseguenza di rilievo per l'immobile e, soprattutto, per le persone.