Nel quartiere di Ponticelli, in via traversa Bartolo Longo - via Vicinale Bolino pochi minuti dopo le 13.00 si è sentita una violenta deflagrazione che ha innescato un incendio.

La deflagrazione forse innescata da una fuga di GPL in un garage.

Ci sarebbe - in base alle prime informazioni in possesso di NapoliToday- un morto.

Vigili del fuoco e carabinieri sul posto.