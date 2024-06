Incendio ai Camaldoli: agghiacciante lo spettcolo della collina all'alba

Alle prome luci dell'alba già due lanci di acqua dall'alto, con lo speciale mezzo alato antincendio Lima, in convenzione con la Regione Campania.

Per tutta la notte e fin dal primo pomeriggio di ieri i caschi rossi hanno lottato per tenere le fiamme lontane dall'abitato di Soccavo su cui 8ncombevano minacciose, da terra e dall'alto, con i mezzi del reparto aereo decollati dalla base di Pontecagnano Faiano.

Sgomberate nella tarda serata di ieri le suore dall'eremo.

In arrivo, dalla base aerea di Roma dei vigili.del fuoco un canadair, che unirà la sua potenza di getto a quella dei mezzi in dotazione in Campania.

Nessun dubbio intanto sull'origine dolosa dell'incendio su cui stanno indagando gli inquirenti