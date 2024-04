Immobili del Comune di Napoli: buco da 283 mln. La denuncia della Procura della Corte dei Conti

283 milioni di euro: è il conto dei fitti non riscossi dal Comune di Napoli dagli immobili commerciali dati in locazione. A quantificare il buco la Procura della Corte dei Conti della Campania che delinea un quadro di “grave negligenza” nella gestione del patrimonio iimmobiliare e ha inviato quindici inviti a dedurre a dirigenti ed ex dirigenti del Comune e della Napoli Servizi, la società che si occupa degli immobili comunali.

Il modo di agire dell'amministrazione - precisa la Corte - si è nel tempo modificato, evitando così che il danno potesse continuare.

La questione è particolarmente importante perchè i fondi del "Patto per Napoli" sono condizionati anche dalla corretta gestione del patrimonio immobiliare.