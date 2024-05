Scambio elettorale politico mafioso: in corso operazione dei Carabinieri e DDA

Dalle prime luci dell’alba i carabinieri della compagnia di Torre Del Greco stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della DDA partenopea a carico di 7 persone ritenute gravemente indiziate di scambio elettorale politico-mafioso, associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale e di detenzione e porto in luogo pubblico di armi, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare le associazioni di tipo camorristico denominate clan Fusco-Ponticelli e De Micco-De Martino.

Ulteriori dettagli saranno forniti durante la conferenza stampa del Procuratore Nicola Gratteri, prevista in mattinata.