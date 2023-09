A 91 anni fa arrestare due truffatori: la bella storia di "nonna coraggio"

Una coraggiosa 91enne di San Giorgio a Cremano ha impedito un tentativo di truffa e contribuito all'arresto di due uomini. La donna ha ricevuto una telefonata nella quale le veniva spiegato che c'erano dei documenti da consegnare al nipote ed un prezzo da pagare: 700 euro, preferibilmente in contanti. La somma sarebbe stata ritirata da un corriere in cambio del plico in arrivo.

La 91enne, però, non si è fidata e dopo aver riagganciato ha raccontato tutto ai Carabinieri. I militari in pochi istanti hanno raggiunto la donna prima dei truffatori. In casa con lei hanno atteso che suonassero alla porta. Dopo qualche minuto il finto corriere è arrivato: “Signora il corriere…devo consegnare un plico”. La donna ha ritirato il pacco e consegnato parte del denaro.

A quel punto sono venuti fuori i carabinieri e per il “corriere” nessuna possibilità di fuga. Arrestato anche il complice: era in auto e aveva accompagnato il sodale per ingannare la povera anziana. Si tratta di due 50enni di Ponticelli. Sono ora in carcere, in attesa di giudizio.