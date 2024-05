872 transiti sulla Tangenziale di Napoli senza mai pagare il pedaggio: automobilista condannata a 6 mesi di reclusione

Un'automobilista è stata condannata a sei mesi di reclusione per il reato di insolvenza fraudolenta e continuata artt. 641, 81 c.p., al risarcimento del danno, al rimborso dei pedaggi e al pagamento delle spese legali.

Il G. I. P. del Tribunale di Napoli, su querela presentata dalla società Tangenziale di Napoli S.p.A., ha emesso nei confronti di una donna il decreto penale di condanna, senza contradditorio e senza processo, per aver transitato per ben 872 volte sulla Tangenziale senza mai pagare il pedaggio.

La donna - riferisce Tangenziale di Napoli - era solita transitare attraverso la pista Telepass e/o Viacard nonostante non avesse gli strumenti elettronici per il pagamento. Con la sua autovettura si accodava agli altri autoveicoli che la precedevano, in possesso di regolare dispositivo idoneo al pagamento, eludendo in questo modo di pagare il pedaggio.

I ripetuti illeciti sono stati accertati grazie al sistema di videosorveglianza in funzione su tutte le piste 24 ore al giorno.