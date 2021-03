Lavoro, assistenza e tutele: le richieste delle donne lavoratrici alla Regione

C'è poco da festeggiare. Un 8 marzo più amaro del solito quello per le donne lavoratrici napoletane. Il 2020 è stato un anno terribile per tutti, ma sono le donne ad aver pagato il prezzo più alto in termini di posti di lavoro persi. A questo dato, si aggiungono la mancanzi di piani assistenziali che permettano alle madri di poter essere anche lavoratrici e la chiusura dei centri di violenza, in concomitanza con l'aumento delle violenze domestiche registrato in questi mesi di pandemia.

Pr questo motivi, in centinaia, non solo donne, hanno sfilato a Santa Lucia. Tra le sigle presenti, il Si Cobas, il Laboratorio Iskra e i Disoccupati 7 novembre. Il corteo ha occupato il Lungomare e chiesto un incontro in Regione. Un delegazione è stata ricevuta dallo staff dell'Assessorato alle Politiche sociali. Si è trattato di un confronto interlocutorio che dovrebbe aprire, nei prossimi giorni, alla creazione di un tavolo per discutere delle varie vertenze. Il corteo si è poi ricongiunto con la manifestazione del popolo transfemminista.