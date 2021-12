Centro Direzionale, entra nel bar e tenta di pagare con 50 euro false

Questa mattina un uomo si è fermato in un bar al Centro direzionale di Napoli e dopo avere consumato la colazione ha tentato di pagare con una banconota da 50€ falsa. Il titolare dell'esercizio commerciale accortosi dell'inganno ha tempestivamente allertato le guardie giurate dell'ufficio sicurezza della GE.SE.CE.DI. che immediatamente giungevano sul posto, individuavano l'uomo e nel frattempo tramite la centrale operativa allertavano le Forze dell'ordine.

Il soggetto intanto veniva seguito a distanza, fino a quando è entrato in un altro negozio; a quel punto avendo notato la presenza delle guardie che lo seguivano e stazionavano nei pressi del locale commerciale, usciva tentando di dileguarsi e strappando la banconota; tutto inutile perché le GpG avevamo osservato tutto e procedevano al fermo della persona. Poco dopo giungevano i Carabinieri sul posto che prendevano in consegna l'uomo e procedevano per quanto di loro competenza.