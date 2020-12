Coronavirus, lutto nel napoletano: morto un 43enne

Il Coronavirus miete un'altra vittima nel napoletano. Stavolta ad essere in lutto è la comunità di Qualiano, dove si è spezzata la giovane vita di un uomo di 43 anni. A dare il triste annuncio alla cittadinanza è stato il sindaco Raffaele de Leonardis.

"Qualiano piange un'altra vittima del Covid. Un giovane della nostra terra che a soli 43 anni è stato sconfitto da questo maledetto virus. Nessuna parola può essere di consolazione per la famiglia e per tutti coloro che hanno conosciuto ed apprezzato Luigi. Giungano a loro, in silenzio ed in doveroso rispetto, le condoglianze di tutta l'amministrazione comunale di Qualiano", scrive il primo cittadino sui social.