19enne ferito con un coltello a Napoli, 15enne si presenta dai Carabinieri con genitori e avvocato

I carabinieri della stazione di Ponticelli hanno eseguito un fermo del pubblico ministero emesso dalla Procura per i Minorenni di Napoli a carico di un 15enne del posto. Il minore - secondo gli inquirenti - è gravemente indiziato del ferimento di un 19enne, commesso il 14 gennaio scorso in corso Ponticelli.

Durante un litigio scoppiato per futili motivi, il 15enne avrebbe colpito più volte la vittima con un coltello. 5 i giorni di ricovero per il 19enne dopo l’evento, 15 quelli di prognosi prescritti.

Le indagini

Le incessanti indagini, supportate dall’analisi delle immagini di videosorveglianza registrate in strada, hanno subito un’accelerata allorquando il minore, accompagnato da genitori e avvocato, si è presentato presso il comando stazione carabinieri di Ponticelli.

Egli si sarebbe spontaneamente dichiarato autore materiale del ferimento.

Il fermo non è stato convalidato (non sussiste pericolo di fuga perché si è consegnato, ndr), ma il 15enne è stato affidato ad una comunità su disposizione del Giudice, in attesa del processo.