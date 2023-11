Diciassettenne accoltellato, la madre agli aggressori: “Costituitevi”

"Consegnatevi" è l'appello che il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli e la madre del 17enne ferito con quattro coltellate sabato sera nella Galleria Umberto I di Napoli per futili motivi, rivolgono agli aggressori del ragazzo affinché si costituiscano alle forze dell'ordine. In mattinata, dinanzi all'ospedale Pellegrini dove è ricoverato il ragazzo che non è in pericolo di vita, sono stati esposti dei cartelli. L'aggressione risale a sabato sera quando un gruppo di giovanissimi ha aggredito e colpito con quattro coltellate il ragazzo colpevole di parlare con alcune ragazze conoscenti degli aggressori. Dopo essere stato malmenato, il ragazzo ha cercato di mettersi in salvo arrivando a Piazza Trieste e Trento dove è stato soccorso dalla polizia municipale e portato all'ospedale Pellegrini.

"Mio figlio è alto 1,85 - spiega la madre - e fa kickboxing, eppure è un ragazzo che ripudia la violenza, come dimostra questo episodio di cui è rimasto vittima. La cosa incredibile è che, a parte la Polizia Municipale che ringrazio, nessuno gli ha prestato soccorso nonostante stesse perdendo copiosamente sangue. Fortunatamente ora sta bene, si sta riprendendo". "Ai ragazzi che hanno fatto questo a mio figlio - sottolinea - dico di consegnarsi e lo dico da genitore. Non mi fermerò fino a quando non sia avrà giustizia. Tutti i genitori dei ragazzi vittima della violenza barbara ed ingiustificata devono ottenere giustizia, deve essere una battaglia comune. La storia di GioGiò, ucciso da un folle delinquente che andava in giro con una pistola, ci dice che bisogna cambiare le cose. Ci aspettiamo ora che i suoi aggressori vadano al più presto in galera. Se i familiari non li faranno consegnare vuol dire che sono complici delle azioni criminali e violente di questi ragazzi".

Da parte sua il deputato Borrelli sottolinea la necessità "di cambiare il percorso della giustizia minorile e rieducare in modo deciso questi giovani sempre più orientati alla cultura della violenza e che credono di diventare grandi e forti accoltellando, sparando, prendendo a pugni e calci i propri coetanei". "Questa strada - conclude l'esponente verde - non li farà diventare dei grandi eroi ma solo dei delinquenti che, oltre ad uccidere e/o rischiare di uccidere innocenti, passeranno molto probabilmente gran parte della loro vita in galera o, peggio, resteranno vittime di quella stessa violenza che essi esaltano".