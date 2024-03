Lite in strada: 17enne accoltellato finisce in ospedale

Nella tarda serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Giugliano sono intervenuti all'ospedale San Giuliano per un 17enne con ferite d'arma da taglio, non in pericolo di vita.

A detta dei familiari sarebbe rimasto coinvolto in una lite scaturita da futili motivi con altre persone sul corso di Calvizzano. Nella circostanza hanno riportato ferite lievi altri due giovani che sono stati dimessi. Dinamica in fase di ricostruzione.