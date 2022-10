A soli 15 anni sorpreso a spacciare a Scampia

Stamattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in viale della Resistenza hanno notato un giovane fermo sul marciapiedi che, in cambio di una banconota, ha ceduto un involucro ad una persona dopo averlo prelevato da un pacchetto di sigarette occultato dietro una trave in ferro; i due, alla vista degli operatori, si sono dati alla fuga.

I poliziotti, dopo pochi metri, hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 250 euro e di un cellulare, mentre l’acquirente è riuscito a dileguarsi; inoltre, nel pacchetto di sigarette, hanno rinvenuto 14 cilindretti con circa 10 grammi di eroina e 5 cilindretti contenenti cocaina per circa 3 grammi. Un 15enne napoletano è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.