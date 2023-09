Quindicenne morta, lo zio del ragazzo che guidava lo scooter ha aggredito i medici

Quando nella notte, a casa, è arrivata la notizia dell'incidente in cui ha perso la vita una ragazzina di 15 anni, Anna Sommella, la famiglia che in quel momento era con lei è corsa in ospedale, al Santa Maria della Grazie di Pozzuoli, in provincia di Napoli.

Lo zio del ragazzo che guidava la moto, un 35enne già noto alle forze dell'ordine, ha aggredito il personale medico e sanitario del pronto soccorso, perché, dal suo punto di vista, non si stavano prestando le 'giuste' attenzioni al nipote.

I carabinieri della stazione di Licola sono intervenuti e hanno bloccato l'uomo che è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.