Dalla provincia a Napoli con 4 amici a bordo di un’auto: 15enne alla guida fermato dai carabinieri

Un bolide da 180 cavalli, un turbo benzina per appassionati e mani esperte che raggiunge i 100 chilometri orari in 6,7 secondi. Sembra essere uno spot pubblicitario ma in realtà è ciò che hanno trovato nel centro storico partenopeo i carabinieri della compagnia Napoli Centro, impegnati nei controlli della movida.

A bordo dell’auto 5 ragazzi, tutti minorenni di età compresa tra i 15 e i 16 anni. A stringere il volante di una 500 Abarth un 15enne. I ragazzi provenivano da Arzano ed erano in giro “per godersi la serata” incuranti delle regole e dei rischi per se e per gli altri. I militari li hanno fermati e fatti scendere, tentando di fargli comprendere la gravità del gesto: dall’altra parte solo tanto silenzio e la paura di essere scoperti dai propri genitori.

L’auto, dell’ignaro padre, è stata sequestrata, mentre i ragazzini sono stati affidati ai rispettivi genitori.