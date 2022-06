14enne ferito nel cuore di Napoli con arma da taglio: trasportato in ospedale

Un 14enne incensurato, originario del quartiere Forcella, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini con alcune ferite da arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, che indagano sulla vicenda.

Il giovane, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato avvicinato in via dei Tribunali da alcuni sconosciuti, forse per un tentativo di rapina. Alla reazione del giovane, i rapinatori lo avrebbero prima preso a pugni e poi ferito con un oggetto appuntito.

21 i giorni di prognosi prescritti al giovane per contusioni multiple e ferite da taglio su diverse parti del corpo.