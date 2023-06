Ragazzina di 13 anni vola dal suo appartamento al terzo piano

Tragedia sfiorata a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, dove una 13enne è precipitata dalla finestra della propria abitazione al terzo piano. La ragazzina, soccorsa dai sanitari del 118 che l'hanno trasportata all'ospedale Santobono di Napoli, è cosciente e non è in pericolo di vita. Sul posto, in via Giorgio La Pira nel complesso popolare "219" locale, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pomigliano d'Arco.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la caduta sarebbe avvenuta per cause accidentali: la 13enne, da sola in camera sua, sarebbe precipitata dalla finestra mentre tentava di rimettere a posto una tenda. Il pm della Procura di Nola ha disposto alla sezione rilievi dei carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna tutti gli accertamenti necessari alla precisa ricostruzione dell'accaduto.