Pestato a sangue dal branco e mandato in ospedale: "Voleva fare da piacere"

Emergono nuovi dettagli in merito alla brutale aggressione registrata a San Giorgio a Cremano la scorsa domenica. Un 13enne è stato pestato da un gruppo di circa 20 suoi coetanei mentre si trovava in villa comunale. Il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, ha pubblicato un post nel quale - appunto - fornisce nuovi dettaglia della vicenda.

“Questo giovane è stato attaccato da una banda di teppisti provenienti da Ponticelli. Ho parlato con la famiglia del ragazzo per avere aggiornamenti sul suo stato di salute e mi hanno confermato che è ancora in uno stato di profondo shock e ha riportato diverse contusioni. La prognosi è di quindici giorni. Il giovane ha provato a fare da paciere tra un suo amico ed un altro ragazzo dopo una lite, ma poi ha subito un’aggressione da parte di un gruppo di codardi che hanno trovato nel branco la forza per assalire il nostro concittadino”, ha spiegato.

“Si tratta di un episodio di violenza assurdo - ha continuato - che condanniamo senza se e senza ma: certi fatti non dovrebbero più accadere ai giorni nostri. Dobbiamo lavorare ancora di più sull’inclusione e sulla cultura della non violenza: intanto continuerò a chiedere maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine. Ho sentito anche il Prefetto, che mi ha contattato per esprimere vicinanza alla famiglia e alla nostra comunità, assicurandomi che porterà il caso all’attenzione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza”.