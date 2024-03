Il padre perseguita lui e la madre: 12enne lo fa arrestare grazie allo smartwatch

Per fermare le persecuzioni del padre, un ragazzino di 12 anni ha attivato il "Mobile angel", smartwatch antiviolenza collegato alla centrale operativa del 112, facendolo arrestare. È successo a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni, già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex compagna e dal figlio 12enne, in quanto gravemente indiziato di atti persecutori.

Il figlio, a cui era stato affidato lo smartwatch antiviolenza, ha notato il padre poco lontano e ha attivato l’allarme. Il link diretto al numero di emergenza ha consentito ai Carabinieri di intervenire subito, sfruttando la geolocalizzazione per rintracciare facilmente il 12enne e la donna.Il 40enne è stato arrestato ed è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.