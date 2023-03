12enne accoltellato nel centro di Napoli, il padre: "Mercoledì sarà dimesso" | VIDEO

Migliorano le condizioni del 12enne ferito a coltellate nella tarda serata di sabato in piazza Municipio, nel centro di Napoli. Il bambino è attualmente ricoverato presso l'ospedale pediatrico Santobono e già nella giornata di mercoledì potrebbe lasciare il nosocomio vomerese, come riferito dal padre alla trasmissione "Ore 14" in onda su Rai 2.

"Sappiamo che ha litigato con un gruppo di ragazzi della stessa età ed è stato aggredito. Non ho potuto parlare tanto con mio figlio, perchè non mi fanno entrare in ospedale, è solo con la mamma. Ha avuto dei punti di sutura, ma ora sta bene, è stabile. Mercoledì lo dimettono", ha spiegato il padre della vittima dell'aggressione.

Il video dell'intervista tratto dal canale ufficiale Youtube "Rai":