Va in arresto cardiaco nel cuore della notte: 50enne salvato dal 118

Intervento provvidenziale, questa notte, per il un equipaggio del 118 a Pozzuoli. I medici sono intervenuti per un infarto del miocardio che stava copendo un 50enne. Immediato il trasporto in ospedale, anche se durante il viaggio il paziente è andato in arresto cardiaco. L'equipaggio medico, però, è riuscito a rianimarlo e condurlo presso l'ospedale Santa Maria delle Grazie per le cure del caso. L'uomo, ora, è fuori pericolo.

L'episodio è stato diffuso dall'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate: "Alle ore 00.30 ambulanza ed automedica di pozzuoli vengono allertate per dolore toracico a Via Artiaco. Arrivati sul posto trovano uomo sulla 50ina sudato che lamentava “fastidio al petto”. Immediatamente viene eseguito l’ECG e la diagnosi è chiara: INFARTO ACUTO DEL MIOCARDIO.

Terapia immediata con Flectadol e si parte alla volta della schiana in codice rosso, durante il tragitto l’uomo va in arresto cardiaco, scarica del defibrillatore immediata e SI RIPRENDE! Adesso (ore 01:15) il paziente è già in emodinamica! Equipaggio Automedica: Dott. M. Ruggiero G.D.R. Vincenzo Iacolare Equipaggio Ambulanza Pozzuoli B Francesco Iacono C.F. Asl Napoli 2 Nord AGGIORNAMENTO ORE 8.39: il paziente M.S. e’ vigile , cosciente ed in buone condizioni".