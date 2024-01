Colpito da arresto cardiaco nella notte: salvato dagli "angeli" del 118

Viene colpito da arresto cardiaco, ma viene salvato dal 118. A raccontare l'episodio è Nessuno Tocchi Ippocrate. "Ambulanza di Marigliano 118 di tipo India asl3sud allertati Alle ore 01:50 per Dispnea in paziente cardiopatico portatore di pacemaker Giunti Sul posto trovano il paziente in uno stato soporoso Con frequenza 70 e saturazione 65%.

"il Paziente durante il tragitto verso il nosocomio di Nola è andato in Arresto Cardiaco,viene rianimato e giunge vivo a Nola alle ore 03:20 L’equipaggio: Infermiere Gianluigi D’Amato Autista Soccorritore Corrado Domenico", si legge nel post dell'organizzazione.