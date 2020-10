Coronavirus, l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate: "11 casi di positività nel 118 a Napoli"

"Da fonti interne apprendiamo che sono 11 tra medici, infermieri e autisti del 118 di Napoli che sono risultati positivi al tampone di screening per SARS-COV-2. I professionisti sono stati prontamente isolati in quarantena domiciliare e stanno seguendo le cure del loro medico di famiglia". A renderlo noto, sulla sua pagina social ufficiale, è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate.

"Sta diminuendo vertiginosamente il numero dei 118ttisti in servizio a Napoli e questo desta parecchia preoccupazione in virtù del carico di lavoro acquisito in questi giorni, unito all’esiguità del rapporto ambulanze/numero di cittadini. Rinnoviamo il nostro invito a chiamare il 118 solo se strettamente necessario", scrive l'associazione.

Galano: "11 casi di positività registrati nell'arco di un mese. Virus contratto in ambito familiare"

Sono 11 i casi di persone positive registrate, nell'arco di un mese, tra il personale del 118. E' quanto fa sapere all'Ansa Giuseppe Galano, direttore del servizio a Napoli e coordinatore regionale del trasporto d'emergenza.

Il personale risultato positivo al Covid-19 "ha contratto il virus in ambito familiare, cosa appurata facendo le opportune indagini epidemiologiche del caso e non nei luoghi di lavoro".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il personale del 118 è sempre protetto con tutti i dispositivi di protezione individuale - afferma Galano - Anche se rispondono a una chiamata, per esempio da trauma stradale, intervengono indossando tuta, mascherina, guanti, visiera".