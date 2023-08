"Porti mio padre dove dico io": medici del 118 aggrediti durante un intervento

Ieri, poco dopo le 19, ennesima aggressione a carico dell'equipaggio 118 del Corso Europa. I sanitari sono intervenuti, come riporta Nessuno Tocchi Ippocrate, per dispnea in 87enne a via Carlo Maranda a Ponticelli. I parenti pretendono di far trasportare il loro congiunto presso Villa Betania dove sussiste una criticità di posti letto in pronto soccorso.

Al diniego da parte del personale sanitario arrivano le minacce e gli spintoni. Inoltre, a quanto pare, i parenti del paziente avrebbero rubato lo zaino dei farmaci dei soccorritori a mo’ di ricatto. Pochi minuti dopo una volante del 113 ha raggiunto la squadra che si era chiusa in ambulanza per autodifesa. Dopo l'intervento dei militari il figlio del paziente si è convinto a trasportare il padre presso l'Ospedale del Mare.