Festa grande a Sarno, in provincia di Salerno, grazie al 10eLotto. Nella località campana, come riporta Agipronews, vinti 15mila euro grazie a un “5 Oro” in un'estrazione frequente.

Da segnalare anche una vincita da 12mila euro a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26 milioni di euro, per un totale di oltre un miliardo.