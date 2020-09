I '101 alloggi' di Bacoli come la Corricella di Procida: al via i lavori

Sono partiti i lavori di riqualificazione dei cosiddetti 101 alloggi di Bacoli, in via Mercato di Sabato. Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione aveva annunciato già la scorsa settimana l'inizio dei lavori. "Vogliamo riscattare un’area di Bacoli, abbandonata da troppo tempo nel degrado. Vogliamo che torni ad essere un luogo bello, vissuto. Uno spazio in cui i cittadini non si sentano più lasciati soli. Riverniceremo le pareti dei palazzi ispirandoci ai colori della “Corricella” di Procida", ha detto il sindaco.

(foto del progetto, pubblicata dal sindaco di Bacoli)

"Per rafforzare il senso d’orgoglio di chi lì ci abita, e che da oggi vedrà concretamente il Comune sempre più al proprio fianco. Riscatto urbanistico, riscatto sociale. Riqualificheremo le palazzine, i viali, i giardini, le mura, le aree sport e di aggregazione, la pubblica illuminazione, la fogna, i marciapiedi. Insieme, facciamo rinascere questo angolo della città. Un impegno che abbiamo preso con chi lì ci abita. E che manterremo. Un passo alla volta", ha concluso il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.