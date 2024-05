Primo maggio, tensione a Napoli: lancio di vernice contro la sede degli Industriali

Momenti di tensione in Piazza dei Martiri, dove verso mezzogiorno è arrivato un corteo di circa 50 persone con striscioni e bandiere. I manifestanti hanno lanciato vernice rossa contro il portone d'ingresso della sede dell'associazione degli industriali.

"In piazza per rivendicare la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, per la sicurezza sul lavoro contro la strage quotidiana, per una patrimoniale sulle grandi ricchezze, per il diritto alla salute, all’istruzione, alla casa, ai trasporti per tutti, per il diritto allo studio", aveva annunciato con una nota il Sì Cobas, precisando che "non c'è nulla da festeggiare e tanto per cui lottare".

"Scendiamo in piazza sapendo che guerra significa tagli alla spesa sociale e ai salari, aumento dello sfruttamento e del controllo sociale - spiegava la nota dei manifestanti - Per questo diciamo chiaramente e pubblicamente che il corteo arriverà a Piazza dei Martiri e non accetteremo nessun divieto che persino il 1 maggio voglia sacrificare il diritto a manifestare sull’altare del business turistico, che da anni ha trasformato il centro di Napoli nella capitale dello street food, della speculazione immobiliare e dello shopping compulsivo".

"Non chiamatela festa dei lavoratori"

Nota polemica arriva anche dall'Associazione Guardie Giurate particolati di Giuseppe Alviti che a NapoliToday spiega "Non sarà mai una Festa del lavoro e dei lavoratori se non garantiamo dignità sociale e economica, oltre a quella stabilità che oggi è un concetto dimenticato. Non festeggio oggi perché non c'è nulla da festeggiare, anzi invito tutti i lavoratori a scendere in piazza per protestare e rivendicare i giusti diritti umani e soprattutto di aggiungere degli altri. Per piacere non chiamatela più festa dei lavoratori perché oggi, se vogliamo guardare solo al settore della vigilanza privata ci sono guardie giurate impiegate per 12 oppure 14 o finanche 18 ore in postazioni dove non c'è bagno né corrente o acqua".