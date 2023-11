Alla Fondazione Premio Napoli Fico, Siani, Ruotolo e de Giovanni lanciano il Comitato anticamorra per la legalità | VIDEO

Alla fondazione Premio Napoli, in occasione della presentazione del Comitato anticamorra per la legalità – Disarmiamo Napoli, erano in tanti e in rappresentanza di tante anime della città: operai e imprenditori, esponenti di associazioni e attivisti, semplici cittadini interessati e politici. L’obiettivo è ambizioso, togliere le armi da un territorio, levarle dalle braccia di piccoli e grandi, combattere la mentalità criminale che ne sostiene il possesso e al contempo ribadire che con la sola repressione i problemi non si risolvono. Ma alla fine dell’incontro il giornalista Sandro Ruotolo, ex senatore e autore insieme al medico ed ex deputato Paolo Siani del manifesto che contiene le linee programmatiche del comitato.

"C'è una Napoli che vuole rispondere contro la camorra in cui è sbagliato fare leva solo con gli atti repressivi. Il nostro presidente Mattarella ha sempre detto che chi non è contro la mafia è complice. Quindi chi non è contro alla Camorra è complice. Noi oggi chiediamo di disarmare Napoli. Amiamo Napoli e vogliamo cambiarla. Questo ci ha spinto a dare vita al comitato anti camorra " non potrebbero esserci parole più incisive del ex senatore Sandro Ruotolo per spiegare lo spirito ci cui prende forma il comitato anticamorra con le ragioni che hanno spinto ad aderire a Roberto Fico, Paolo Siani e tutti i firmatari come il direttore del carcere di Nisida,perché tutto ciò nasce guardando ai ragazzi, perché loro vanno allontanati dalla criminalità essendo il futuro. Bisogna pensare a come evitare a come i ragazzi finiscano in circuiti legati alla delinquenza, alle mafie. Uno dei modi per fare prevenzione è la cultura.

Per questo tra i tanti progetti che Maurizio de Giovanni si è subito rimboccato le maniche per fare la sua parte e mettere sul tavolo come presidente di Campania legge - Fondazione Premio Napoli le basi del Comitato.

Un progetto, un'intenzione, una speranaza che raduna attorno personaggi come Ruotolo e Siani, del resto chi meglio possono essere migliori testimoni di ciò che la camorra dolorosamente priva (Paolo Siani è anche fratello del compianto giornalista Giancarlo Siani).

I firmatari

La cultura tra gli strumenti importanti per combattere la Camorra e qualsiasi tipo di criminalità anche perché come afferma Fico: " Se non si trova una nuova modalità per cambiare le cose, perpetueremo gli stessi errori che facciamo da più di 20 senza risolvere nulla".

E per cambiare le cose ed estirpare il male i ragazzi sono la migliore medicina, indicando una strada diversa proprio a quelli che fanno parte di quel tessuto criminale. L'arte, i libri e tutta la cultura sono necessarie per questa funzione.

Ecco che arrivano le firme di centinaia e sono destinate ad aumentare.

In una manciata di giorni è stato sottoscritto da centinaia di persone e realtà tra cui rappresentanti del mondo del lavoro, dell’arte, della politica, della società civile e del mondo delle associazioni: dagli operai dell’ex Whirpool all’Unione industriali di Napoli, dall'associazione Maestri di strada Onlus alla Casa del popolo di Ponticelli, mentre il primo firmatario è il vescovo di Napoli don Mimmo Battaglia, poi Marisa Laurito, lo studioso Isaia Sales, i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil e di LegAmbiente, Mariano Di Palma, referente di Libera Campania, e la Rsu al completo della Fincantieri di Castellammare di Stabia, il deputato Roberto Speranza e Gaetano Quagliariello, presidente della fondazione Magna Carta, poi tanti artisti come Massimiliano e Gianfranco Gallo, Lello Esposito, Alex Daniele, Enzo Gragnaniello, Fausta Vetere e la Nuova Compagnia di Canto Popolare, Patrizio Trampetti, Dario Sansone, Marco Zurzolo, Jenna’ Romano, Eugenio Bennato e tanti, tanti altri nomi della città civile.

La Speranza

“Chiamiamo a raccolta una città che si è stancata di lamentarsi. Anche perché l’emergenza è alta: dei 26 comuni attualmente sciolti per mafia nel nostro Paese diversi sono quelli della città metropolitana di Napoli, San Giovanni a Teduccio è il quartiere dove si sequestrano più armi in tutta l’area. Ma il crimine si batte con il lavoro e con i diritti. Dove c'è camorra non ci sono diritti” afferma Sandro Ruotolo.

“La camorra è un sistema culturale, non ci interessa l’effettiva adesione ad un clan ma che un minore abbia un arma in mano e passi il sabato sera cercando di incrociare gli occhi di un coetaneo per fare una rissa. La nostra idea è chiamare le istituzioni al loro lavoro: non possiamo accettare che a Monza se per qualche giorno un ragazzo se non va a scuola viene richiamato dai vigili urbani e qui i ragazzi a Ponticelli siano ignoti all’anagrafe scolastica” dice Maurizio de Giovanni e aggiunge una provocazione "Io soffro per l'assassinio di GioGio Cutolo. Ma mi chiedo senza avere risposta, se Giogio non fosse stato il figlio di una Napoli artistica e non fosse stato il bravo ragazzo che era, ma invece fosse stato un ragazzo che come molti a Napoli si fosse perso, la sua morte, avrebbe indignato di meno? Avrebbe scatenato reazioni meno forcaiole? Il punto è che tutti noi ci disinteressiamo quando le cose non ci toccano".

Per Paolo Siani uno dei grandi problemi è la prevenzione che è fatta poco e male: “Ciò che non si fa è la prevenzione. Nel Nord si spendono per la spesa per l’infanzia oltre 100 milioni, qui al sud 18. A Bologna il 43% dei bambini ha diritto alla asilo nido, a Caivano il 2%. L’asilo nido è il primo presidio di legalità”.

Roberto Fico sottolinea, invece, un ritardo, al Sud, nei fondi che sostengono le politiche di contrasto alle mafie: “Abbiamo sempre sofferto di una mancanza di fondi e così una bassa possibilità di intervento. L’intervento non deve essere eroico ed episodico ma strutturale, scientifico. Ci vogliono personale qualificato ben pagato e finanziamenti”.

I primi appuntamenti del comitato: il 17 novembre, ad Afragola, il sodalizio è accanto ai responsabili della masseria Ferraioli in una manifestazione contro la costruzione di una variante che passerebbe nel centro del bene; il 28 dicembre aderisce all’iniziativa “Diamo un calcio alla camorra” promossa dall’associazione “Figli in famiglia”, per la creazione di una scuola calcio a San Giovanni a Teduccio. Inoltre a gennaio il comitato organizza una kermesse culturale in un teatro cittadino, con la partecipazione di artisti e attivisti, per lanciare iniziative e progetti. E già dai prossimi giorni i responsabili incontrano le realtà dei territori per formulare nuove azioni di ripristino della legalità. È attiva una pagina Facebook, “Comitato anticamorra per la legalità - Disarmiamo Napoli”, che informa il pubblico su ogni azione promossa dal comitato.