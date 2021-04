Le colombe artigianali di Slama per una dolce Pasqua

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Alessandro Slama, già campione del mondo con il suo panettone artigianale nel 2019 e premiato pochi giorni fa per la sua pastiera, presenta le sue colombe artigianali ordinabili in tutta Italia. La colomba pasquale nasce nei primi anni del '900 dalla ditta milanese Motta, per poter sfruttare al meglio i macchinari impiegati e nelle versioni pastry chef originario dell'isola d'Ischia, acquistano maggior gusto e prestigio. La colomba di Alessandro Slama nasce come un perfezionamento della ricetta tradizionale. Il pastry chef utilizza materie di prima qualità e un lievito madre homemade. Ogni ingredienti è accuratamente made in Italy, con un occhio di riguardo per le eccellenze provenienti dal meridione: dalla scelta delle uova, passando per le farine, fino alle "pellecchielle"(albicocche coltivate alle pendici del Vesuvio) e a tutti ingredienti impiegati. Il lievito madre di Alessandro Slama, è in continua evoluzione grazie allo studio e alla cura costante di tutti gli ingredienti. Lo stesso vale per la frutta candita presente all'interno delle specialità del maestro ischitano, non a caso gli abbinamenti e la canditura vengono realizzati direttamente da Alessandro Slama. Una volta realizzato l'impasto della colomba, questo viene lasciato lievitare per circa 36 ore fino al momento della cottura. Le colombe artigianali di Alessandro Slama sono disponibili nella versione tradizionale e nelle varianti al cioccolato, alla gianduia, al pistacchio di bronte, ai frutti di bosco e al cioccolato salato e caramello.

