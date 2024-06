Salvatore Seccia raddoppia: l'originale Zingara ischitana arriva nel cuore di Napoli

La zingara ischitana arriva nel cuore di Napoli. Il famoso croccante sandwich fatto da due fette di pane cafone, mozzarella (o scamorza), pomodoro, prosciutto crudo e lattuga, sbarca a due passi da piazza del Gesù grazie a Salvatore Seccia.

Il noto marchio, dopo la storico del Vomero, ha aperto un nuovo locale in via Sant'Anna dei Lombardi. Resta invariato il menu che va dalla classica "Ischiatana " (Prosciutto Crudo di Parma, Scamorza, Insalata, Pomodoro Cuore di Bue e Maionese) alla "PORK 2.0" con Pulled Pork, Cheddar, Patate al forno e salsa Barbecue.

Zingara ischitana Salvatore Seccia - (Foto Cesareo NT) zingara seccia 7 zingara seccia 6 zingara seccia 5 zingara seccia 4 zingara seccia 3 zingara seccia 2 zingara seccia 1 zingara seccia 6-2 zingara seccia 5-2 zingara seccia 4-2 zingara seccia 3-2 zingara seccia 2-2 zingara seccia 1-2

Per gli amanti della cucina classica napoletana, immancabile la "Parmigiana" con Parmigiana di Melanzane, Scamorza e Basilico fresco. In menu sono presenti anche versioni "vegetariane" come quella con il salmone o hummus di ceci. Da Seccia è possibile anche fare aperitivo. Dalle ore 11 alle 13 e dalle 18 alle 20 a soli 8,50 euro è possibile degustare mezza zingara e una bevanda a scelta.