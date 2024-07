Vincenzo Capuano apre a Ischia: "Pizzeria nel giardino più grande d'Europa"

Il marchio "Vincenzo Capuano" continua ad espandersi in Italia e nel Mondo. Il "re" della pizza contemporanea è pronto, infatti, a due nuove aperture di gran rilievo. Una delle due avverrà sull'isola di Ischia in una location mozzafiato. Il nuovo locale sorgerà nei giardini dello storico Bar Calise - il più grande d'REuropa - in via Antonio Sogliuzzo.

Sui social, il talentuoso pizzaiolo partenopeo ha condiviso alcune immagini della location che dovrebbe ospitare circa 200 coperti. Tradizionale, invece, il menu "guidato" dalla provola e pepe Campione del Mondo. L'inaugurazione si terrà lunedì 8 luglio a partire dalle ore 20. Con Capuano ci sarà anche Nonno Enzo pronto a far degustare la sua mitica pasta e patate con provola.

Ma come detto questa non è l'unica apertura in programma. Capuano, infatti, proprio oggi inaugurerà una nuova pizzeria in Kosovo dove - a Pristina - ha deciso di portare un pezzo di Napoli con la collaborazione del calciatore del Napoli Amir Rrahmani.