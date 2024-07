Vincenzo Capuano conquista anche Ischia: in centinaia per l'inaugurazione - VIDEO

In centinaia hanno preso parte all'inaugurazione della nuova pizzeria di Vincenzo Capuano a Ischia. Lunedì sera, nei giardini del bar Calise, il "re" della pizza contemporanea ha aperto la sede numero 17 della sua catena. Ad accogliere i presenti - ovviamente - pizze gratis, ma anche tanti gadgets e la mitica pasta e patate con provola di Nonno Enzo.

"Grazie per l’affetto che ci avete dato ieri sera. Ci aspettavamo un’ottima affluenza, ma siete stati tantissimi. Non finiremo mai di ringraziarvi, vi aspettiamo nel giardino più grande d’Europa. Grato alla vita e alla pizza per quello che mi sta dando", ha commentato Capuano che solo sabato scorso ha inaugurato anche a Pristina - capitale del Kosovo - per un progetto che vede coinvolto anche il calciatore del Napoli Amir Rrahmani.

Continua così la scalata del pizzaiolo dalle "foribici d'oro", sempre più noto anche sui social. I suoi video - al grido di "Jamm jà" - fanno registrare milioni di visualizzazioni e migliaia di follower. Un'ondata di successo che - anche grazie alla bontà della sua pizza - sta portando CapVin in ogni angolo del Mondo non solo come imprenditore, ma anche come ambasciatore della pizza napoletana contemporanea.