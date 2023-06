Sui voli di ITA Airways c’è il menu del famoso ristorante di Don Alfonso Iaccarino

Portare l’Italia nel mondo, non solo attraverso la compagnia aerea, ma anche con l’esperienza che si vive a bordo. La società di trasporti ITA Airways, fondata nel 2020 sulle ceneri della compagnia di bandiera Alitalia, lancia infatti una collaborazione volta a promuovere le eccellenze nostrane ai passeggeri internazionali. Come? Attraverso la gastronomia e la ristorazione e la collaborazione con Don Alfonso 1890, insegna storica di Sant’Agata Sui Due Golfi, a Massa Lubrense, la lingua di terra che a sud chiude il Golfo di Napoli guarda l’isola di Capri. Il progetto, appena partito, mira a far conoscere le caratteristiche del paese a un pubblico più ampio, evidenziando la ricchezza della cultura culinaria italiana proponendosi anche come punto di riferimento per tutti gli italiani che vivono all’estero. Oltre a servire un pasto di qualità in aereo, una moda ormai sempre più diffusa tra le compagnie mondiali. Come capitò quando Enrico Bartolini firmò per Emirates il menu della tratta Milano-New York, oppure Singapore Airlines scelse Carlo Cracco per alcune delle sue tratte.

La parternship tra ITA Airways e Don Alfonso 1890 Questa nuova collaborazione con Don Alfonso non è altro che un lavoro sinergico in cui due realtà mettono sul tavolo i loro punti di forza. In questo caso, l’incontro tra una compagnia aerea e un ristorante di fama internazionale hanno dato vita a un viaggio che inizia già a bordo. Tutti i viaggiatori in classe Business dei voli intercontinentali in partenza dall’Italia potranno infatti assaporare il menu firmato dagli chef Alfonso ed Ernesto Iaccarino – rispettivamente padre e figlio – del ristorante Don Alfonso 1890 in una sorta di vero e proprio percorso gastronomico. Il menu di Don Alfonso 1890 per ITA Airways Inaugurato il 21 giugno 2023, il menu del ristorante campano è un inno all’estate italiana, sia in termini di ingredienti che di ricette della tradizione. Da qui, nascono i quattro piatti che caratterizzano il menu di ITA Airways come l'antipasto con l’insalata di astice agli agrumi, yogurt e pepe rosa; il primo piatto di strascinati della Penisola Sorrentina con ragù di pomodori, e a seguire il pesce di scoglio all’acqua pazza, un piatto di crostacei preparati nella tradizionale ricetta napoletana con olio, aglio e pomodorini in pezzi. Come chiusura del pasto c’è poi il più tipico dei dessert, la delizia al limone, un dolce originario della pasticceria sorrentina e campana fatto da una morbida cupoletta di Pan di Spagna ripiena di crema ai limoni. Le ricette di Alfonso ed Ernesto Iaccarino si inseriscono in un menu Business Class che comprende anche altre proposte di eccellenza italiana e che rappresenta l’esperienza gastronomica originale e unica della cucina nostrana.