Castellammare di Stabia, la città che in Campania è famosa per biscotti e gallette

Passeggiando sul lungomare di Castellammare di Stabia, cittadina tra Napoli e Sorrento, dove la costa comincia a farsi penisola, dopo qualche minuto si realizza un particolare. Quasi più dei baretti per colazione e delle trattorie di mare nei pressi del porto, sono numerose le botteghe di biscotti. Addirittura le piccole fabbriche, che in alcuni casi sopravvivono dietro le facciate un po’ desuete dei secoli scorsi. Qui infatti è radicata un’antica tradizione in fatto di prodotti da forno, partita con le gallette per sfamare i marinai ed evoluta in piccoli pezzi di pasticceria a forma di sigaro e di torcetto, ancora prima di frollini e biscotti glassati. Questa è la storia di Castellammare di Stabia e della sua biscotteria, famosa nel mondo.

Castellammare di Stabia e le sue acque

Se Castellammare di Stabia è conosciuta anche come ‘Città delle Acque’ ci sono almeno un paio di motivi. Il primo è che si è sviluppata nei millenni — almeno dall’VIII secolo a.C. — intorno al suo porto, sfruttato per i commerci e la cui vocazione cantieristica è stata interrotta dai bombardamenti della Seconda Guerra. Il secondo è che il territorio è punteggiato da ben 28 fonti di acqua termale, convogliate in un centro dedicato a partire dal 1800.

Tanto per i naviganti quanto per gli abitanti dell’antica Stabiae, l’acqua ha quindi giocato un ruolo centrale. È vero anche per la gastronomia, e soprattutto per i forni del paese, che ci hanno sempre visto un po’ un alleato e un po’ un nemico. In ogni caso un ingrediente da gestire bene, per prodotti adatti a conservarsi a lungo durante i viaggi o nelle credenze di casa.

Dalle gallette dei marinai ai biscotti ‘a sigaro’: secoli di tradizione nei forni

Le gallette, note come ‘biscotti di mare’ o ‘dei naviganti’, sono ancora prodotte dai forni di Castellammare. Tonde, dorate, piuttosto spesse e con la superficie forata, si fanno con sola acqua e farina, senza lievito né sale. Si conservano molto a lungo e, a bordo delle navi, queste focaccine a dir poco ‘croccanti’ venivano consumate dopo essere state ammorbidite in acqua di mare. Col tempo, gli artigiani innestarono nuove ricette, spostandosi verso il comparto dolce.

Particolarmente antichi, e sinonimo di ‘biscotti di Castellammare’, sono i dolcetti a forma di sigaro ideati dai fratelli Giovanni e Francesco Riccardi, oggi anche un PAT, Prodotto Agroalimentare Tradizionale della Campania esportato nel mondo. La loro fabbrica è al lavoro dalla metà dell’Ottocento, quando iniziò a modellare l’impasto di farina, zucchero, burro, vaniglia e un po’ di lievito nella forma allungata che lo rendeva semplice da confezionare e trasportare. Scegliendo come packaging gli stessi incarti utilizzati dai pastai di Gragnano, poco lontano. Come si riconoscono i ‘veri’ biscotti di Castellammare? Se imbevuti nell’‘acqua della Madonna’, non dovrebbero mai sbriciolarsi troppo.

I prodotti tipici dei biscottifici di Castellammare di Stabia

Negli eleganti incarti gialli e blu (i colori del gonfalone, e della Juve Stabia!) il Biscottificio Riccardi continua a produrre anche gli ancinetti (o anginetti) e i nasprini glassati, lunghi e tondi. Dal 1908 invece Cascone impasta in un macchinario che ha 200 anni taralli, dolci o con sugna e pepe, poi torcetti al burro, gallette e la loro versione un po’ più ‘moderna’: le caponate, delle freselle di grano da mangiare ammorbidite. Di loro ideazione anche i frulli, dei biscottoni di frolla ideali per colazione.

Dal 1945 c’è Maresca, un biscottificio che mantiene le storiche ricette dei fiocchetti di neve — biscottini tondi al limone, pistacchio o arancio — e le treccine pepe e mandorle, oltre ai classici ‘sigari’. Poi il Biscottificio Maria Pia, al lavoro dal ’62 tra prodotti secchi e pasticceria fresca, nonché lo Stabia di Francesco Esposito.