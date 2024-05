L’atteso momento del confronto tra la catena internazionale di caffetterie Starbucks e la città con la più radicata identità connessa alla tazzina dell’espresso, è dunque giunto. Giovedì 23 maggio 2024 apre in città il primo Starbucks di Napoli, ma non il primo della Campania (si trova già al centro commerciale La Reggia Designer Outlet, nei pressi della Reggia di Caserta). La sfida è stata presa molto seriamente dal gruppo Percassi, società italiana unica concessionaria dello sviluppo del marchio di Seattle nel nostro paese, che ha schierato uno degli store più grandi in Italia, due piani con una lunghezza di 300 metri quadrati, in una delle location più prestigiose della città, la Galleria Umberto I, vicina ai centri nevralgici della politica, della cultura e dell’economia di Napoli e oggetto negli ultimi anni di alcuni tentativi di riqualificazione riusciti e non riusciti.

Il caffè di Starbucks nel nuovo negozio di Napoli

Questo Starbucks, che è stato presentato alla stampa in anteprima il 22 maggio, è il numero 38 in Italia (incredibile che siano diventati già così tanti!), che raccoglie la sfida di sorgere “proprio nel cuore di uno dei più importanti fulcri della tradizione e dell’artigianato del caffè dell’Italia”, una delle roccaforti delle più solide frange di supporto all’espresso italiano, pure quando viene realizzato in maniera discutibilissima. Anche Starbucks lo porterà in menu, insieme alle sue bevande stagionali e l’offerta di piatti dolci e salati.

Un locale maestoso, quasi il più grande Starbucks d’Italia

“Il nostro arrivo in Campania avviene nel massimo rispetto del territorio e delle risorse che collaborano con noi, con la valorizzazione del patrimonio architettonico di ogni store e l’erogazione di corsi di formazione per ciascun dipendente” ha dichiarato Matteo Morandi, CEO di Starbucks Italy, mentre l’azienda si appresta ad impiegare per la nuova apertura 30 risorse. Il nuovo locale è stato sviluppato con soffitti altissimi, 4 vetrine sulla galleria, elementi distintivi del marchio, spazi condivisi e luminosi e alcuni più appartati dove è possibile fermarsi ma anche fare appuntamenti e lavorare. Un lungo tavolo centrale, come si vede nel video realizzato direttamente in store, accoglie i visitatori già dall’ingresso. Ha presenziato alla nuova attesa apertura, rimandata più volte, anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.