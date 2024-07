Un famoso cuoco e un famoso pizzaiolo aprono una pizzeria ultra panoramica a Ischia

Dove mangiare a Ischia questa estate? Tra le novità delle isole campane per l’estate 2024 c’è anche Lisola, nuova pizzeria con cucina (o ristorante con pizzeria, a seconda dei punti di vista) aperta l’11 luglio 2024, nella zona ovest di Ischia, Forio. Qui troviamo il nuovo indirizzo che ha richiesto un anno e mezzo di lavori e che si installa su una terrazza panoramica con vista sul mare, sia da dentro che da fuori, abbracciata da mura di tufo verde tipicamente ischitane (all’interno di esse è costruita anche una cantina).

Una squadra eccezionale di soci per una nuova apertura ischitana

Dietro la nuova attività ci sono tre imprenditori e artigiani diversi: lo chef Nino Di Costanzo, del ristorante Daní Maison di Ischia, 1 stella Michelin, il pizzaiolo Ivano Veccia, che ha militato a lungo nelle pizzerie ischitane, e l’imprenditore Federico di Majo, veneziano, figlio di una famiglia di vetrai muranesi e designer. Ciascuno di loro ha portato una componente nella nuova insegna che ne contraddistingue la natura, raccontata in uno spazio di 700 metri quadrati tra interno ed esterno e circa 150 coperti. Il nuovo indirizzo, aperto tutto l’anno e non solo per la stagione, è fruibile sia per l’aperitivo che per la cena.

Terrazza panoramica, sia dentro che fuori

Ma vediamo meglio gli spazi: pezzo forte della nuova apertura sono gli spazi esterni con vista sul Mar Tirreno, dove si trovano un pergolato sorrentino originale, un albero d’ulivo e cinque privè. Si può mangiare anche all’interno continuando a godere del bel panorama (e con la promessa di impareggiabili tramonti) grazie alla presenza di ampie vetrate. Maestranze italiane sono coinvolte nella scelta degli arredi, con grande attenzione all’illuminazione e agli oggetti della tavola, così come deciso da De Majo, che è creatore del marchio Zafferano e inventore della Poldina, la lampada da tavolo più presente, ma anche imitata, sulle tavole dei ristoranti. Anche il verde è stato curato in modo particolarmente attento, tra fiori e piante grasse, per permettere una migliore immersione nel paesaggio.

Cosa si mangia nel nuovo ristorante Lisola di Ischia

Ma cosa si mangia? In tavola arriva la pizza di Ivano Veccia, con alcune delle sue creazioni più famose come la Lasagna Povera. Le pizze vengono preparate nei tre forni presenti nella struttura, di cui due elettrici e uno a legna. Per quanto riguarda la cucina, il menu è ispirato al Mediterraneo e anche ad Ischia, con alcune ricette dedicate come il raviolo di coniglio e il coniglio all’ischitana e una particolare attenzione al mondo della brace. In carta anche piatti famosi dello chef Di Costanzo, come lo spaghetto ai cinque pomodori. L’offerta è completata con un cocktail bar e una cantina, con oltre 300 referenze, per lo più campane e ischitane ma anche internazionali (Francia in particolar modo). “L’idea è nata dal rapporto di stima e amicizia che ci lega da tantissimi anni” ha commentato Di Costanzo “Siamo di fronte a uno dei tramonti più belli del Mediterraneo: un panorama magico”.