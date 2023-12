Dove mangiare se andate a vedere i presepi di San Gregorio Armeno a Napoli

San Gregorio Armeno è il fulcro del centro storico di Napoli, conosciuta in tutto il mondo come la “via dei presepi”. Decine di botteghe artigiane dove acquistare non solo statuette bibliche ma anche personaggi storici e vip di oggi. In questo periodo dell’anno viene presa d’assalto dai turisti e dai napoletani stessi che vanno ad ammirare l’arte presepiale dei maestri artigiani. Tutto questo si svolge nel giro di qualche via, si parte da piazza San Gaetano sui, poi via San Biagio dei Librai e via dei Tribunali – che sono i due decumani principali. Quest’ultima, oltre che per i presepi è famosa per essere la via della pizza, il tempio delle pizzerie storiche di Napoli: da Sorbillo all’Antica Pizzeria Di Matteo. Una zona quindi dove, tra una statuetta e l’altra, ci si può fermare per una pausa gastronomica di qualità tra osterie, ristoranti, bar, pasticcerie e cibo di strada. Ecco i nostri consigli.