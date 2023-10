10 ristoranti da provare ai Campi Flegrei in Campania

Esistono dei posti nel mondo lontani dalla frenesia della citta? in grado di riconciliarti con la bellezza della natura. La penisola flegrea e? senza dubbio uno di quelli. Da questo lembo di costa completamente bagnato dal Mediterraneo l’aria pesante di smog lascia spazio alla brezza marina e il rumore dei clacson è un rumore lontanissimo. I campi flegrei sono un luogo pregno di miti e di leggende, che si distingue per l’arte ed il buon cibo. La penisola, nello specifico, concerne i comuni, limitrofi alla citta? di Napoli, di Bacoli, Monte di Procida e una piccola parte di Pozzuoli. Parliamo di una lingua di costa che affaccia sul mare e che in estate esprime tutto il suo enorme potenziale.

In provincia – in questa provincia specifica - si mangia mediamente bene: sono posti che di provinciale hanno ben poco, in grado di sbaragliare qualsiasi concorrenza. Per questo vi introduciamo una lista di dieci indirizzi da considerare se passate di qui. La zona flegrea potrebbe offrire ancora più insegne, ma oggi ci concentriamo su una sola categoria: i ristorantini di mare, e ancor di più, i ristoranti sul mare, quelli che già solo con la loro atmosfera marinara sono in grado di farvi sentire in vacanza, anche quando non lo siete.

Chi scrive e? nato qui e li considera veramente posti del cuore, dove si riesce a dimenticare l’ansia e lo stress delle giornate confuse, posti dove un calice di vino e uno spaghetto ben eseguito portano via tutti i mali. Bisogna ricordarsi pero? che si concentrano tutti in un fazzoletto di terra veramente piccolo a cavallo tra due paesini limitrofi, Monte di Procida e Bacoli, che insieme non superano i quarantamila abitanti. In estate si vive soprattutto di turismo ma siamo molto lontani da un’organizzazione ferrea, nonostante la forza e la buona volontà di chi ci abita per migliorare giorno dopo giorno. Sono anche luoghi piccini ed intimi, nessuno dei quali probabilmente supera i 50 posti a sedere, per questo le prenotazioni non sono obbligatorie ma sempre consigliate magari con qualche giorno di anticipo.