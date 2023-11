Dove mangiare tra Avellino e provincia. Migliori ristoranti e trattorie dell’Irpinia

Osteria-Bistrot

Antica Trattoria Martella

Situato in pieno centro di Avellino, Martella è un’istituzione del mangiar bene tradizionale, nonché uno dei ristoranti più antichi della zona. La sua storia comincia nel 1921 quando Enrico della Bruna aprì una cantina alle spalle dell’elegante Palazzo Caracciolo. Oltre che per il vino, l’indirizzo divenne subito un punto di riferimento per la cucina, conosciuta e ammirata dalla provincia. Oggi, è uno dei posti da scegliere se si vuole andare sul sicuro e riscoprire qualche classico del territorio. Uno dei cavalli di battaglia della casa è senza dubbio la lardiata, primo composto da pasta fresca (di solito Martella usa i cecatielli, un formato tipico irpino) e un battuto di lardo, poi mantecato con i formaggi. Un altro primo da non perdere è il pacchero allo scarpariello che è sempre presente insieme a qualche fuori menu. Nei secondi, protagonista è la carne, declinata in diversi modi, ma c’è anche un’ottima parmigiana di melanzane inserita nella voce contorni.