Guida ai ristoranti dove mangiare ad Anacapri senza spendere troppo

Anacapri è considerata la parte dell’isola più accessibile. Secondo comune dopo Capri, situato nella parte ovest, Anacapri occupa la porzione più elevata dell'isola (da qui il nome) e per questo viene scelta per da chi vuole una vacanza più tranquilla rispetto al bagno di folle di Capri. Ugualmente affascinante e con scorci sul golfo di Napoli e Sorrento, tanti sono i motivi per visitarla: dalla Scala Fenicia, 921 gradini che collegano il porto di Marina Grande con il piccolo borgo, alla famosa Grotta Azzurra simbolo dell’isola intera e terzo sito più visitato di tutta la Campania. Non si dimentichi la sua cucina, infatti Anacapri vanta una seria di locali, lidi, botteghe e pizzerie, che permettono di gustare la tradizione partenopea e quindi caprese senza spendere una follia. In riva al mare, in città o nell’entroterra, questa guida vi permetterà di scegliere il posto più adatto per un pranzo al sole o una cena che guarda il tramonto.