La storia della guantiera, il vassoio di pastarelle e dove trovarlo a Napoli

C’è una cosa che accomuna tutte le famiglie napoletane, non più del Napoli ma quasi. Non più della pizza ma quasi. Non più di Geolier ma quasi: la guantiera di paste della domenica. Il cabaret, il vassoio, la guantiera di dolci, i pasticcini, le pastarelle, la guantarella, insomma, chiamatela come volete: rimane la condicio sine qua non della domenica partenopea tradizionale che resiste all’ondata della pasticceria moderna fatta di monoporzioni e interpretazioni creative.

A Napoli la domenica resta il giorno dei vassoietti dorati, un momento unico per sfoggiare tutta la conoscenza della pasticceria. “Io voglio quello” non esiste, ma "per favore mi passi la zuppetta, lo choux, l’eclair, il profiterole, la delizia, la deliziosa, la coda d’aragosta, la riccia, la frolla, il babà, la crostatina, la santa rosa, la testa di moro, il fungo, il savarin” e così fino a decretare il vincitore del glossario della pasticceria.

La storia e l’origine della Guantiera

Il termine “guantiera” è oggi utilizzato come sinonimo di vassoio, ma in origine indicava i vassoi di madreperla, o argento, su cui si depositavano i guanti degli ospiti all’ingresso delle case nobiliari. Guantiera, comunque, è una parola “apolide”, ovvero priva di cittadinanza, usata in molte regioni italiane e in particolare a Napoli e nel resto della Campania. In molti paesini italiani la guantiera è anche quella che si preparava per il passaggio di sposini novelli. A loro era usanza lanciare petali di fiori, coriandoli e spiccioli contenuti in un piccolo vassoio.

Caflisch, il rivoluzionario delle Guantiere

Probabilmente l’etimologia deriva dalla lingua spagnola, visto che “aguantar” significa reggere, sostenere. Nel tempo il termine è diventato anche sinonimo di “vassoio di dolci” e tale mutazione è forse dovuta allo svizzero-tirolese Ludwig Caflisch, figlio di un falegname che arrivò in Italia con tanta voglia di trasmettere le sue conoscenze. Fu maestro pasticciere ed espresse il suo talento attraverso creazioni di dolci e liquori. Prima lavorò a Livorno, poi si affermò a Roma e solo successivamente giunse a Napoli, dove aprì una pasticceria in via Santa Brigida nel 1825. A Caflisch é attribuito il primo utilizzo di guantiere di cartone pressato, dorato o argentato per l’asporto di dolci. Esse furono denominate “guantiere” per sottolineare la nobiltà dei dolci che custodivano. Secondo alcune fonti i primi vassoi di paste domenicali si diffusero agli inizi del Novecento con la nascita delle storiche pasticcerie napoletane come Scaturchio e il Gran Caffè Gambrinus, ad esempio, tappe obbligatorie all’uscita dalla messa.

Dal pasticciere al Manzoni: dove trovare le guantiere a Napoli

Ma, in realtà, l’utilizzo della tipica guantarella dorata si dovrebbe proprio allo svizzero Caflisch, il quale aprì in città non solo prima di molte altre pasticcerie storiche napoletane, ma anche prima che il celebre Manzoni citasse la guantiera nei suoi Promessi Sposi, nel decimo capitolo, dove si legge “vennero subito gran guantiere colme di dolci che furono presentati prima alla sposina”. La prima edizione del romanzo, infatti, è del 1827. È perciò possibile che Manzoni abbia preso in prestito l'uso del termine da Caflisch, il quale, già agli inizi del 1800 aveva girato e investito della sua arte dolciaria varie città italiane. Dunque vogliamo consigliarvi gli indirizzi da non perdere, a Napoli, per una perfetta guantarella di pasticcini assortiti (spoiler, Caflisch ha chiuso tempo fa!).