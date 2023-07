Ristorante

Da Maria alla Corricella

La signora Maria Costagliola Lotorchisco prima lavorava come addetta alle pulizie in ospedale. Ma la sua passione era la cucina, così ha deciso di aprire un ristorante frequentato oggi anche da clientela vip. Il menu è tradizionale e non parla solo di mare: la pasta e fagioli con le cozze è uno dei piatti forti della casa ma da provare sono anche gli gnocchi al sugo di coniglio, che viene allevato proprio sull’isola. Per dolce, invece, si possono ordinare deliziose crostate come quella al limone o con fichi e noci.