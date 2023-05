Ristorante

Trattoria San Francisco

Una garanzia a Tramonti, piccolo paese nell’entroterra della Costiera Amalfitana, che merita una deviazione per scoprire questa trattoria guidata dalla coppia Francesco Maiorano e Pamela Viggiano, lui alle pizze lei invece in cucina. Da oltre vent’anni gestiscono questo locale che è una certezza in materia di ingredienti selezionati dal territorio, come farine grezze e i pomodori di Corbara. Ricette veraci e tradizionali, un must la pizza tramontina con un impasto diverso dalla napoletana, ormai diventata leggenda in zona.