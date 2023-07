Ristorante

Gino Sorbillo Lievito Madre al Mare

La prima pizzeria Sorbillo nasce dai coniugi Luigi Sorbillo e Carolina Esposito nel 1935 in via dei Tribunali. Gino Sorbillo, nipote dei due, porta avanti l’attività di famiglia e nel 2011 è il primo a presentare la pizza napoletana allo Chef Congress Identità Golose. Da questo momento in poi la pizzeria diventa famosa in tutta Italia, fino ad arrivare ai giorni più recenti in cui Gino Sorbillo è un marchio che conta 17 punti vendita tra Napoli, Milano, Roma, Genova, Torino e tre locali all’estero (a Ibizia, Miami e Tokyo). Nel 2013 apre Lievito Madre, un locale che affaccia sul Golfo di Napoli e che ha una zona esterna piuttosto grande con tavoli vista mare. Qui la pizza è a impasto naturale e non mancano prodotti della zona (fior di latte del Caseificio Il Casolare o l’olio extravergine d’oliva Mastroianni) oltre alla collaborazione con la storica cioccolateria Gay Odin.