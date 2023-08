Il giovane fornaio isolano mostra come si fa il lievitato che mette d’accordo gli amanti del cornetto e quelli del croissant. Dal doppio impasto alla farcitura di crema e amarene, tutti i passaggi in un video

Il cornetto ischitano? Lo riconoscete a prima vista: volute di impasto arioso dalle sfumature chiaro-scure e una generosa spolverata di granella di zucchero. Poi dal morso che scrocchia e rivela una farcitura di crema pasticcera e amarene sciroppate. Il principe dei forni e delle pasticcerie isolane non ha una paternità precisa, ma invece “appartiene a tutto al popolo”. Lo sostiene il fornaio Elio Romeo, che in un video di ItaliaSquisita ci fa entrare nel suo laboratorio per assistere alla preparazione.

La ricetta di Elio Romeo

Sembra che al forno Romeo di Lacco Ameno — aperto da giugno 2021 — si faccia una delle migliori colazioni di Ischia. E, a giudicare dall’abilità con cui il proprietario maneggia impasti e creme, sembra probabile sia proprio così. Il giovane panificatore spiega che il segreto di questo dolce sta nella combinazione di due impasti. Si preparano infatti separatamente un pan brioche e una pasta sfoglia, che poi vanno sovrapposti e laminati per conferire un bel gioco di burrosità e consistenze, oltre alle tipiche “striature” del cornetto appena sfornato. Non si tratta certo di una ricetta semplice, ma Romeo la spiega così bene da far venire voglia di provarci anche a casa. Prendete nota di come si chiudono i cornetti per evitare fuoriuscite di crema: tutta questione di tecnica.