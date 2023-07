Ristorante

Ristorante Varnelli Hotel del Sole

Se avete voglia di trattenervi qualche giorno per godere del patrimonio di Pompei prendete in considerazione l’Hotel del Sole. Non fosse altro che per il suo ottimo ristorante, il Varnelli, che in ogni caso è sempre aperto anche agli ospiti esterni. Il giovane chef Francesco Varnelli ha interpretato i principi del bistrot a modo suo, proponendo in un contesto moderno ricette partenopee rilette in chiave aggiornata. Si trovano, ad esempio, il polipetto alla luciana con freselle napoletane (9€), gli gnocchi fumé con provola e pomodoro (9€) e il filetto di spigola al pane nero con salsa agli agrumi (20€). Non manca nemmeno la pizza e un lounge bar che completa l’offerta con pasticceria, caffetteria e mixology.